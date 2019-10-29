هل كنت تعرف أن هذه النجمة هي ابنة أخ جوليا روبرتس.. وهذا القاسم المشترك بينها!

احتفلت النجمة الأمريكية "جوليا روبرتس" بعيد ميلادها الـ52 يوم الإثنين الماضي، وكان من بين المهنئين العديد من النجوم العالميين والأصدقاء المقربين، فضلًا عن معجبيها ومحبيها.

ومن أجمل المعايدات التي وصلتها كانت من ابنة أخيها الممثلة الأمريكية الحنساء "إيما روبرتس"، التي نشرت صورة تجمعها بعمتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "كل عام وأنت بخير عمتي، أنت ملكة.. أحبك".

وعبَّرت "جوليا روبرتس" عن سعادتها، وعلَّقت: "أحبك إلى أبعد حدود."





يذكر أن "إيما روبرتس" هي ابنة "إيريك روبرتس"، الشقيق الأكبر لـ"جولبا"، وقد سخرت في إحدى المرات من تشابههما الكبير ببعضهما البعض مُشيرةً أنهما تتشاركان السمة الوراثية ذاتها، وقالت: "نمتلك الكثير من الأسنان حينما نبتسم.. حينما أتكلم إلى أحدهم يمر الأمر بسلاسة، لكن حينما أضحك يندهشون ويشبهونني بعمتي".

اشتهرت "إيما" بدورها في السلسلة الدرامية American Horror Story، كما شاركت في فيلم Blow عام 2001 وتعمل كممثلة منذ ذلك الحين.

وقد هنأت "جوليا" نفسها بأن كبرت عامًا جديدًا، وشاركت متابعيها صورة مُقرَّبة لنفسها مُسدلة شعرها الطويل الذي لاعبته الرياح، والتفت حول عنقها وشاح باللونين الأسود والأبيض، وكتبت: "52 عامًا، ياهوووو".

وأشادت "جينيفر أنيستون" بجمال "روبرتس"، وعلَّقت على صورتها: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة"، بينما علَّقت زوجة النجم العالمي "توم هانكس": "عيد ميلاد سعيد! أعتقد أنك عكست الرقم، أظن أنك تعنين 25 عامًا؟ أحبك."