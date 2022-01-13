هل يلتزم الأمير جورج والأميرة شارلوت بقواعد مدرستهما الصارمة؟

التحق الامير جورج وشقيقته الأميرة شارلوت أطفال دوقا كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، في مدرسة توماس باترسيفي لندن والتي تقع بالقرب من قصر كينغستون.

البيئة الدراسية المناسبة

لا يتعلم الأطفال الملكيين في المدرسة المناهج الدراسية فقط وانما تركّز المدرسة على تعليم الأطفال وتشجيعهم بان يكونوا اجتماعيين ولطيفين مع الأطفال الآخرين لتجنّب شعور باقي الأطفال بالعزلة.

وتركّز المدرسة الصغيرة على مكافحة التنمّر المنتشر في المدارس بين الأطفال والعزلة واقصاء الاطفال الآخرين. فمثلاً لو كانت الأميرة شارلوت ترغب في إحياء حفلة عيد ميلادها ودعوة أصدقائها في المدرسة لن تتمكن من تقديم دعوات حفل العيد ميلاد ما لم تتم دعوة جميع الاطفال وذلك للتخفيف من التنمر.

وتحاول المدرسة دائماً إشراك أولياء الامور في الانشطة المدرسية العديدة كما يطلب منهم الاشتراك في الحياة المدرسية لأطفالهم وهذا الأمر ينطبق على الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 40

احتفلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون يوم 9 يناير الماضي بعيد ميلادها الـ 40، وقرت كيت وويليام عدم اقامة احتفال كبير والاكتفاء بحفل شاي بسيط بسبب تداعيات انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد اوميكرون، وشارك قصر كينغستون 3 صور مميزة للدوقة بمناسبة عيد ميلادها ظهرت فيهم بشكل مختلف تمامًا، في احدى الصور ظهرت باللونين الابيض والاسود، وفي صورة اخرى ظهرت بالفستان الاحمر وحظيت الصور باعجاب الجمهور