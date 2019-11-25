  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. هيدي كلوم تتألق بالريش في حفل AMAs برفقة زوجها توم كولينز

هيدي كلوم تتألق بالريش في حفل AMAs برفقة زوجها توم كولينز

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:30
هيدي كلوم وتوم كوليتز
هيدي كلوم وتوم كوليتز

اصطحبت النجمة "هيدي كلوم" زوجها الجديد الفرنسي توم كولينز إلى حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي الذي أقيم على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس ليلة أمس الأحد.

وظهرت هيدي متألقة بفستانها القصير ويبلغ من طوله حد الفخذ والذي تزيّن بالريش من الأسفل باللون الكحلي وبالترتر الفضي من الأعلى.

وأكملت مظهرها الأنيق بحذاء شفاف ومقدمة فضية كما حملت حقيبة يد سوداء، بالإضافة إلى أنها تزيّنت بظلال سوداء إلا أنها لم تضع احمر شفاه.

أما توم فقد اختار الظهور ببدلة سوداء كلاسيكية من المخمل، كما أنه أسدل شعره الأشقر المموّج بطريقة مطابقة لتسريحة هيدي.

وقدّمت هيدي البالغة من العمر 46 عاماً ودان ليفي جائزة أفضل ألبوم بوب للنجمة تايلور سويفت عن ألبومها الجديد Lover.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...