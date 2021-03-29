هيلاري داف تنجب مولودتها الثالثة في المياه.. وتنشر صورة عائلية

رحبت الممثلة الأمريكية هيلاري داف وزوجها الموسيقي ماثيو كوما بمولودهما الثالث قبل عدة أيام.

وأعلنت هيلاري داق الأخبار السعيدة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عبر نشر صورة باللونين الأسود والأبيض تجمعها بعائلتها داخل بركة سباحة منزلية، حيث يبدو أنها ولدت طفلها في المنزل باستخدام تقنية المياه.



وعلَّقت النجمة الحسناء على الصورة: "ماي جيمس بير نحن نحبك أيتها الجميلة، 24-3-21".

يذكرأن ماي الطفلة الثانية للموسيقي والنجمة فلديهما ابنة أخرى بانكس تبلغ من العمر عامين، بينما لدى داف ابن يدعى لوكا من زوجها السابق مايك كومري.

يذكر أن "داف" و"كوما" أعادا إحياء علاقتهما في أواخر عام 2017، وأنجبا ابنتهما عام 2018، وتزوَّجا في شهر ديسمبر عام 2019، حيث شاركا الأخبار مع متابعيهم عبر نشر صورة لهما أمام سيارة كتب عليها "متزوجان".