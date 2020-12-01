هيو جاكمان يحتفل بعيد ميلاد زوجته التي تكبره بـ13 عامًا.. "تلهميني كل يوم بشجاعتك"

احتفل النجم العالمي "هيو جاكمان" بعيد ميلاد زوجته "ديبورا لي فورنيس" الـ65 بصورة لطيفة تجمعهما وتعليق لطيف يدل على حبه لها.

شاركت "هيو جاكمان" متابيه عبر موقع "إنستغرام" صورة لطيفة تجمعه بزوجته أمام قالب حلوة صغير مُزيَّن بالشموع المشتعلة، حيث تظهر "ديبورا"وهي تحاول إطفاء الشموع وتمني أمنية.

وأرفق "جاكمان"، البالغ من العمر 52 عامًا، الصورة بتعليق، كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الرائعة، تلهميني كل يوم بشجاعتك، ذكائك، حنكتك، ولائك، وإبداعك وبهجتك للحياة وعفويتك. أحبك أكثر بكثير مما يمكن أن ينقله أي تعبير".



ويجدر الإشارة إلى أن الثنائي يعتبران من أكثر الأزواج نجاحًا في هوليوود رغم فارق السن بينهما، وقد كشف "جاكمان" السر في استمرار زواجهما لـ23 عامًا، فقد صرّح أثناء مقابلة له مع مجلة People أن العلاقة الحميمية هي مفتاح الزواج السعيد، حيث قال: "يتحدث الناس عن العلاقة الحميمية ويفترضون أنها في غرف النوم فقط، بالطبع هي هكذا، لكن في الحقيقة العلاقة الحميمية هي القدرة على مشاركة كل شيء معاً الجيد والسيء، والمخاوف والنجاحات".

ويشار إلى أن الثنائي التقيا في الدراما التلفزيونية الأسترالية Correlli عام 1995، على الرغم من أن العرض لم يستمر إلا لموسم واحد فقط، إلا أن هيو صرّح بأن مقابلته لديبورا كان أعظم شيء حصل عليه.