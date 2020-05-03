والد بوريس جونسون يهاجم ميغان ماركل: لم تقم بدور رائد (صور)

هاجم ستانلي، والد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دوقة ساسيكس والممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، قائلًا إنها كانت السبب وراء مغادرة زوجها الأمير هاري للمملكة المتحدة.

وكتب ستانلي جونسون البالغ من العمر 79 عامًا في مقال بمجلة "ساجا" أن ميغان والأمير هاري كانا يبحثان عن منزل لهما في لوس أنجلوس، قبل إنشاء مؤسسة جديدة، حتى أعلنا بشكل صادم ترك واجباتهما الملكية في يناير.

وتساءل ستانلي: "لمن القرار لبناء حياة جديدة في أمريكا الشمالية؟، مشيرًا إلى أن ميغان لم تقم بلعب دور رائد هنا"، في إشارة إلى بريطانيا، وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضاف أنه حزين جدا لرؤيتهما يغادران، إذ كان عملهما الخيري رائعًا، لا سيما الدعم الذي قدماه للحفاظ على الحياة البرية وقضايا المرأة.

كما قال عن ميغان وهاري: "لا يمكنك أنت وزوجتك أن تكونا في مقعد القيادة، ومن الواضح أن دوقة ساسكس لها سحر وموهبة هائلان في قيادة العلاقة".

وقارن ستانلي بين دوق ودوقة ساسكس ووالديه، ويلفريد وإيرين، قائلًا إن والده كان المحرك الرئيسي لعلاقتهما وأنه صاحب القرار الوحيد.

وأوضح أن والدته كانت سعيدة بالتقاعد في الريف بعد الحرب، وهو الأسلوب الذي لم تفعله امرأة أمريكية مثل ميغان.

وأضاف أنه ربما يرجع ذلك إلى اختلاف ثقافي أساسي بين النساء البريطانيات ونظرائهن الأمريكيات، لافتًا إلى أنه بعد أن تعافى والده من جروحه في الحرب، قرر العودة إلى البلد الغربي ليصبح مزارعًا.



وتابع: "والدتي، التي درست في كلية شيلتنهام للسيدات وجامعة أكسفورد، وتخيلت أنها قد تتزوج من دبلوماسي، قضت سنواتها اللاحقة في مزرعة نائية قديمة، لتعمل بمبدأ أينما ذهبت، سوف أذهب وأينما أتقيم، سأقيم".

في الأسابيع الأخيرة، أنهى ميغان ماركل والأمير هاري مؤسستهما في المملكة المتحدة وأغلق مكتبهما في قصر باكنغهام.

وليس من الواضح بعد ما الذي سيفعلونه بعد ذلك، لكنهما قالا إن مشروعهما الجديد سيدعم عملهما الخيري.

وبعد التراجع عن واجباتهما الملكية، أقاما أولاً في قصر مستأجر في جزيرة فانكوفر في كندا، ولكن عندما أعلنت الدولة إغلاق حدودها، انتقلا مع طفلهما آرشي إلى لوس أنجلوس.

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