والد كايلي جينر المتحول مُغطى بأحشاء الأسماء القذرة.. شاهد الفيديو!

يواجه أشهر النجوم العالميين أقصى التحديات وأكثرها قذارة بانضمامهم إلى برنامج I'm A Celebrity Get Me Out Of Here، فقد حوصروا في صناديق من الحشرات، وتوجب عليهم تناول بعض الأطباق المثيرة للاشمئزاز، ولا يزال الوضع مستمرًا.

واجهت نجمة تلفزيون الواقع والمتحولة الجنسية "كاتلين جينر" وزميلها في البرنامج "رومان كيمب" أكثر تحدي قذارة عبر ربطهما بعجلة دوران بينما يحملان ميكروفون ضخم، في حين يلقى عليهما أمعاء الأسماك المتعفنة ذات الروائح القذرة.

في الفيديو الترويجي الذي طُرح يوم الأربعاء، يواجه الثنائي تحدي يسمى "Slop Of The Pops"، فنرى "كاتلين" تحاول الحفاظ على رباطة جأشها والتركيز، لكن بدا أن "رومان" غير قادر على التحمل والتنفس بشكل جيد بعد دخول بعض الأحشاء في فمه.

كما يمكننا نشاهد مقدم البرنامج "ديكلان دونيلي" إخفاء اشمئزازه من شكل الثنائي.

ويتعين على المشاهدين الانتظار لمعرفة إذا ما نجح الثنائي في الفوز بثمانية نجوم، عقب حصول "كيت غارواي"، "آندي وايمنت"، "جاكلين جوسا" على منزل متكامل في عرض يوم الثلاثاء.