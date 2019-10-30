والد ليندسي لوهان يتحدث عن علاقتها بمحمد بن سلمان.. علاقة أفلاطونية عذرية!

انتشرت شائعات تُفيد وجود علاقة عاطفية تجمع الممثلة الأمريكية "ليندسي لوهان" وولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، حيث كان الأخير يغرقها بالهدايا الفاخرة، ومنحها بطاقة ائتمانية لشراء كل ما تريد، لكنها نفت الشائعات في ذلك الحين.

وفق ما نقله موقع "إندبيندنت"، نفى والد النجمة "مايكل لوهان" أي علاقة عاطفية تجمع ابنته بـ"محمد بن سلمان"، مُشيرًا أن علاقتهما علاقة أفلاطونية عذرية غير مرتبطة بالشهوة ومحترمة، عكس التكهنات التي انتشرت.







وصرَّح لصحيفة "نيويورك بوست" هذا الأسبوع، قائلًا: " قال: "إنهم مجرد أصدقاء.. لدى ليندسي الكثير من الأصدقاء أصحاب النفوذ في الشرق الأوسط، لأنها معروفة هناك..وقد قابلت محمد بن سلمان أثناء عملها في الشرق الأوسط على مساعدة الأفراد المتواجدين في المنطقة وخاصة اللاجئين."

وأضاف: "لا أحد يكتب عن العمل الجيد الذي تقوم به ليندسي في سوريا، فهم يريدون فقط سماع الأشياء السيئة. لديها علاقة أفلاطونية ومحترمة مع ولي العهد، لا شيء أكثر من ذلك. "

وحينما سؤل حول تورط "بن سلمان" بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، أجاب أنه لم تُثبت التهم عليه، وأردف قائلًا: "تقول ليندسي أنه شخص جيد.. إنها تشعر بالأمان، ويحيطها أفراد طيبون، كما تُدرك الطريقة الأمثل للتصرف."

يُذكر أن "لوهان" كانت نجمة مسلسل تلفزيون الواقع Lindsay Lohan’s Beach House، الذي وثَّق لحظة افتتاح ملهاها الليلي على شاطئ البحر في جزيرة ميكونوس اليونانية، لكنه أغلق منذ ذلك الحين.