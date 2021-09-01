وسط إشاعات رفضها توقيع أوراق الطلاق.. كيم كارداشيان عارية وتطلي نفسها بالذهبي!

كشفت مصادر قريبة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأنها تعمل حالياً على إصلاح زواجها من مغني الراب كانيه ويست، وذلك بعد أن تقدّمت بطلب الطلاق منه.

وكانت كيم قدّمت الدعم الكامل لكانيه ويست أثناء ترويجه لألبومه الجديد Donda وذلك من خلال ظهورها في حفلاته الموسيقية الثلاث، وفي آخر مرة كانت ترتدي فستان زفاف أبيض مما يوحي رغبتها في استمرارية الزواج.

ويبدو واضحاً ان النجمة البالغة من العمر 40 عاماً تحاول جاهدة المحافظة على عائلتها بالغضافة إلى توسيع امبراطورية أعمالها من الملابس الداخلية والمكياج بالإضافة إلى العطور.

وانتقلت كيم يوم الأحد الماضي إلى حسابها الخاص على "انستغرام" حيث نشرت صور ثيرة وجريئة لها للترويج لعطرها الثلاثي الجديد Essential Nudes for KKW.

ونشرت كيم صورة عارية تماماً لها وهي تجلس على الأرض بينما ارتدت حذاء جلدي يصل طوله للركبة، وعلّقت على الصورة: "هل ظبطت منبهك لموعد إطلاق التقويمات الخاصة بك في 2-9؟".

وخلال وقت سابق نشرت أيضاً فيديو ترويجي للمجموعة الجديدة من العطور حيث كانت ترتدي بكيني رفيع باللون الذهبي، بينما كانت تحاول طلاء نفسها باللون الذهبي اللامع.

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