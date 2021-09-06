وسط احتفالات Festa 2021.. فرقة BTS تطلق صورًا جديدة ترويجًا لعروضها الغنائية!

تستعد دول أمريكا اللاتينية الى انطلاق حفل "فيستا-Festa" الذي يضم حفلات ومهرجانات متنوعة اعتمادًا على ميزانية المدينة.

ورغم انتشار فيروس "كورونا" المُستجد وقواعد التباعد الاجتماعي التي فُرضت على السجادة الحمراء والعروض الغنائية، إلا أن احتفال "فيستا" سيقام هذا العام بشكل استثنائي و"عن بُعد".

وستقدّم فرقة "الكيه بوب" الكورية الجنوبية BTS عرضًا غنائيًا افتراضيًا عن بُعد خلال مهرجان Festa 2021K، حيث بدأوا بالترويج لهذا الحدث الافتراضي.

وأصدرت فرقة BTS مجموعة من الصور لهم تم التقاطها خلف الكواليس وذلك للترويج لحدثهم المهم، وتضمنت الصور مقاطع من كواليس مجموعات عروض BTS القادمة.

وظهر أعضاء الفرقة في الصور وهم يرتدون بذلات سوداء ويقفون بجانب بعضهم، بينما ظهروا في إطلالات اخرى وهم يرتدون ملابس كاجوال ملوّنة.

وكانت فرقة BTS الكورية قد اصدرت أغنيتين باللغة الانجليزية حيث أثارتا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحطّموا فيها الأرقام القياسية.

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