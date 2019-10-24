مع تداعيات الفيلم الوثائقي.. صورة دوقي ساسكس تختفي بشكل غامض من قصر باكنجهام

اجتمعت الملكة إليزابيث بشكل خاص مع المفوّضة السامية لغرينادا "كيشا ألكساندر" في قاعة الاستقبال في قصر باكنغهام، حيث التقطت صور الاجتماع هناك.

وفي صورة التقطت لهما، لوحظ بأن صورة دوقي ساسكس قد أُزيلت بشكل غامض من على الطاولة، فقد شوهدت للمرة الأخيرة في شهر يوليو إلا أنها اختفت الآن بشكل غامض.

وظهرت على الطاولة صورة للأمير ويليام ودوقة كامبريدج كيت ميدلتون والأخرى للشقيقين ويليام وهاري وهما بالزي العسكري، بالإضافة إلى مصباح أحمر وساعة.

وكانت صورة الأمير هاري وميغان قد التقطت بعد حفل زفافهما بعدة أيام وتم وضعها مكان صورة ابنة الملكة الوحيدة آن، حيث كانت موجودة عندما التقت الملكة بوريس جونسون لتعيينه رئيساً للوزراء في 24 يوليو.

ويأتي هذا الأمر الغريب وسط تداعيات الفيلم الوثائقي للزوجين الملكيين حيث شنا خلاله هجوماً على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الكشف عن صراعاتهما في البلاط الملكي والعيش وسط الأضواء.

وكان الأمير هاري قد أعرب في الفيلم الوثائقي عن مخاوفه من تكرار الماضي ورغبته في حماية أسرته من وسائل الإعلام كما كشف عن علاقته بشقيقه ويليام قائلاً بأن مساريهما مختلفان الأمر الذي استدعى قلق دوق كامبريدج الذي صرّح بأنه قلق لأن هاري وميغان في موقف ضعيف.

كما عبّر المعلقون الملكيون عن مخاوفهم حول تصرفات دوقي ساسكس وصرّحوا بأن الملكة وكبار العائلة المالكة قلقون للغاية بشأن الاتجاه الذي يسلكه الأمير هاري وميغان والذي سيؤدي للانقسام في العائلة.

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