الممثل العالمي توم كروز يرجع جوائز جولدن جلوب وسط فضيحة عنصرية

أعاد الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، جوائز جولدن جلوب إلى جمعية الصحفيين الأجانب التي تشرف عليها.

ونقلت «سي إن إن» عن مصادر مقربة من الممثل، أنه شعر بالغضب من عدم وجود تنوع في هيئة التحكيم من ممثلي المجتمع الأمريكي.

في فصل الشتاء، أفادت وسائل الإعلام عن الغياب التام للصحفيين السود في هيئة تحكيم الجائزة، والتي تتكون من 87 صحفيا. ثم وعد المنظمون بإصلاح الوضع و«إجراء التغييرات اللازمة».

في وقت سابق، قالت قناة «إن بي سي»، التي بثت جولدن جلوب، إنها لن تفعل ذلك العام المقبل لأن هيئة التحكيم لم تعكس بشكل كاف تنوع المجتمع الأمريكي. في الوقت نفسه، أشار العاملون في التلفزيون إلى استعدادهم للبث في عام 2023، إذا تغيرت هيئة التحكيم.

تُمنح جائزة جولدن جلوب سنويًا منذ عام 1944. أسستها جمعية الصحفيين الأجانب المعتمدين في هوليوود. تعتبر الجائزة من أرقى الجوائز في عالم السينما إلى جانب جائزة الأوسكار.

يذكر أن توم كروز فاز بالجولدن جلوب ثلاث مرات في مسيرته. وفاز كروز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عن أدائه في «جيري ماغواير» عام 1997 و«ولد في الرابع من يوليو» عام 1990، وجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم «ماغنوليا» عام 2000.