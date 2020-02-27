وسط مخاوف من فيروس كورونا.. جيجي حديد وغوينيث بالترو تشعلان أسبوع الموضة الباريسي بإطلالتهما

بدت عارضة الأزياء "جيجي حديد" أنيقة ومثيرة خلال قيادتها عرض هاربر بازار في متحف الفنون المزخرفة في أسبوع الموضة في باريس برفقة ديتا فون تيز وغوينيث بالترو.

وظهرت جيجي على المسرح يوم أمس الأربعاء وهي ترتدي معطف أبيض طويل ومطرّز بنقشات ملتفة ومن نفس النوع كما تزيّن بياقة عالية وفتحة كبيرة جهة الصدر وأخرى من الأسفل تبلغ حد الركبة.

ولإتمام أناقتها نسّقت معه حذاء باللونين الأبيض والأسود كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان ووضعت ظلال بيضاء على شكل خطوط فوق عينيها وتزيّنت بالإكسسوارات الفضية.

أما غوينيث بالترو فقد اختارت الظهور بإطلالة الريش وباللون الوردي الفاتح حيث ارتدت فستان طويل شفاف مزيّن بالزخارف الذهبية والريش ونسّقت معه حذاء ذهبي تناسق مع لون شعرها المنسدل.

وبالانتقال إلى ديتا فون التي قررت إطلالة تشبه إلى حد كبير إطلالة النجمة الراحلة مارلين مونرو حيث ارتدت فستان أسود طويل بكتف واحدة وشق جهة الصدر نسّقته مع قفازات جلدية مطابق لونها للفستان.

وسيطرت جيجي وبلا حديد على أهم العروض خلال أسابيع الموضة العالمية في وسط المخاوف وسط تفشي فيروس كورونا بسرعة في أنحاء أوروبا.

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