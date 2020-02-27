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وسط مخاوف من فيروس كورونا.. جيجي حديد وغوينيث بالترو تشعلان أسبوع الموضة الباريسي بإطلالتهما

منشور 27 شباط / فبراير 2020 - 11:57
جيجي حديد وغوينيث بالترو
جيجي حديد وغوينيث بالترو

بدت عارضة الأزياء "جيجي حديد" أنيقة ومثيرة خلال قيادتها عرض هاربر بازار في متحف الفنون المزخرفة في أسبوع الموضة في باريس برفقة ديتا فون تيز وغوينيث بالترو.

وظهرت جيجي على المسرح يوم أمس الأربعاء وهي ترتدي معطف أبيض طويل ومطرّز بنقشات ملتفة ومن نفس النوع كما تزيّن بياقة عالية وفتحة كبيرة جهة الصدر وأخرى من الأسفل تبلغ حد الركبة.

Stunning ladies: Gigi Hadid put on a stylish display in a embroidered white coat

ولإتمام أناقتها نسّقت معه حذاء باللونين الأبيض والأسود كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان ووضعت ظلال بيضاء على شكل خطوط فوق عينيها وتزيّنت بالإكسسوارات الفضية.

أما غوينيث بالترو فقد اختارت الظهور بإطلالة الريش وباللون الوردي  الفاتح حيث ارتدت فستان طويل شفاف مزيّن بالزخارف الذهبية والريش ونسّقت معه حذاء ذهبي تناسق مع لون شعرها المنسدل.

Striking: Gwyneth Paltrow dazzled in a sequinned nude dress that was adorned with feathers

وبالانتقال إلى ديتا فون التي قررت إطلالة تشبه إلى حد كبير إطلالة النجمة الراحلة مارلين مونرو حيث ارتدت فستان أسود طويل بكتف واحدة وشق جهة الصدر نسّقته مع قفازات جلدية مطابق لونها للفستان.

Gothic chic: Dita Von Teese looked sensational in a plunging black gown

وسيطرت جيجي وبلا حديد على أهم العروض خلال أسابيع الموضة العالمية في وسط المخاوف وسط تفشي فيروس كورونا بسرعة في أنحاء أوروبا.

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