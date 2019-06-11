وشم تعويذة بربرية على رأس آشر.. شاهد الصور!

قرر النجم العالمي "آشر" ضم وشمٍ جديد إلى مجموعته المتنوعة، لكن هذه المرة بشكل كبير وواضح للجميع.

وشم "آشر"، البالغ من العمر 40 عامًا، رأسه من الخلف بوشم كبير على شكل أشكال هندسية مُنتظمة مؤلفة من نجوم، حلقات دائرية، ومثلثات، امتد من منطقة أسفل الأذن حتى الكتفين.

واستمرت العملية لمدة 3 ساعات متواصل على يد خبير الوشوم "ديلون فورتي" الذي نشر من جهته صورة لعمله الفني عبر حسابه على موقع "إنستغرام" باللونين الأسود والابيض، أوضح أنه مستوحى من فكرة التحول، وكتب: أنه عبارة عن هندسة مقدسة وتعويذة بربرية قديمة للاحتفال بالنقاط الأساسية في السماء والسماح للمسافرين بالعثور على طريقهم عبر مسافات شاسعة".

ونشر "ديلون" صورتين لكواليس العملية.





وهذه ليست المرة الأولى التي يخضع فيها "آشر" لعملية الوشم، فهو يمتلك وشم أسفل ذقنه بتصميم عين مفتوحة وزهرة اللوتس المحاطة بدوائر ونجوم، بالإضافة إلى الرسوم التي تغطي يديه.





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