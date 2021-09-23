وصلة غزل تجمع ريهام حجاج وزوجها حلاوة في عيد ميلادها الـ35

تحتفل الممثلة المصرية ريهام حجاج بعيد ميلادها الـ35 اليوم الموافق 23 سبتمبر، وسارع زوجها رجل الأعمال المصري ممحمد حلاوة لتهنئتها بهذا اليوم المميز بمنشور عاطفي.

شارك محمد حلاوة سلسلة صور لزوجته الجميلة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، للإنسانة التي تشع حياتي وحياة العائلة.. كل عام وانت بخير حبيبة قلبي وعمري".

كما نشر صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية "إنستغرام ستوري" أرفقها بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة يا نور حياتي وعمري كله"، لترد عليه حجاج "بحبك حبيبي، كل سنة وانت معايا وحبيبي وحياتي وكل إللي ليا، بحب".

وفي وقت سابق، أشعلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الخلاف من جديد بين حجاج والفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعدما استضافت الحجاج في برنامجها "سهرة خاصة".

وقالت الحجاج في المقابلة: "يمكن الجدل عشان محمد ارتبط بشخصيتين مشهورتين، محمد شخص ناجح ومعروف، أنا وهو اتجوزنا بعد سنة من طلاقه، والطلاق ده مكنش معلن، والطرف التاني الآخر طلع قال تفاصيل الزواج في برامج أخرى، كل واحد حر حتى لو الطرف التاني ما أعلنش طلاقه ودي حياة شخصية مش معنى أن اتنين اتطلقوا يبقى حد فيهم وحش أو كان في مشكلة".

وتابعت موضحة: "ممكن جدًا الاتنين ينفصلوا لأسباب خاصة بينهم، الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زي دي، إحنا بنعاني من ده عشان إحنا مشاهير."