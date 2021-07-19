ريهام حجاج تنشر أول صورة لوالدتها.. ومحمد حلاوة يصفها بالحنونة

تصدَّرت الممثلة المصرية ريهام حجاج قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "غوغل" بعد نشر صورة لوالدتها احتفالًا بمناسبة خاصة.

شاركت ريهام حجاج متابعيها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة لوالدتها مُتزينة بحجابها احتفالًا بعيد ميلادها الموافق أمس 18 يوليو، ويعتبر هذا الظهور الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت حجاج الصورة برسالة تهنئة، جاء فيها: سنة وأنتي طيبة يا مامي يا حبيبتي ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر وكل عيد ميلاد وانتي منورة حياتنا بحبك قوي".

من جهة أخرى، أعاد رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، زوج ريهام حجاج وطليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، نشر الصورة عبر حسابه على موقع "انستغرام"، وعلَّق: "كل عام وانت بخير يا حنونة".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز انفصلت عن زوجها السابق محمد حلاوة عام 2019 بعد علاقة استمرت 17 عاماً أثمر عنها طفلان هما "ياسمين وسيف الدين"، ثم ارتبط الأخير بريهام حجاج وحاليًا هي حامل بطفلهما الأول.

خلاف ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج

وفي وقت سابق، أشعلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي الخلاف من جديد بين ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز بعدما استضافت الحجاج في برنامجها "سهرة خاصة".

وقالت الحجاج في اللقاء الصحفي: "يمكن الجدل عشان محمد ارتبط بشخصيتين مشهورتين، محمد شخص ناجح ومعروف، أنا وهو اتجوزنا بعد سنة من طلاقه، والطلاق ده مكنش معلن، والطرف التاني الآخر طلع قال تفاصيل الزواج في برامج أخرى، كل واحد حر حتى لو الطرف التاني ما أعلنش طلاقه ودي حياة شخصية مش معنى أن اتنين اتطلقوا يبقى حد فيهم وحش أو كان في مشكلة.

وأشارت: "ممكن جدًا الاتنين ينفصلوا لأسباب خاصة بينهم، الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زي دي، إحنا بنعاني من ده عشان إحنا مشاهير."

وأردفت: "الجمهور المحترم مابيتدخلش في الحياة الخاصة للفنانين الناس اللي بتنتقد وبتكتب على السوشيال ميديا ده مش الجمهور، بقى عندنا اختلاط في الجمهور بين رأيي والتطفل لما حد بيبدي برأيه في حاجة لا تعنيه، الحقيقة مافيش أي حرب وكل الأطراف اتجوزت ومحدش شايف الحرب دي غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع أرد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلة بالآداب."

ونشرت ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من عرض الحلقة وعبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة كتب عليها: " تخيل أنا حرقلك دمك من غير ما أعملك حاجة مبالك بقا لو عملت؟" وعلقت بدورها على الصورة: "الصمت مش ضعف الصمت قوة"، مما اعتبره الجمهور رد على كلام ريهام حجاج.