خلاف ياسمين عبدالعزيز وبوسي شلبي يشعل السوشيال ميديا بعد مقابلة ريهام حجاج.. وتدخل أطراف في الأحداث

اشتعلت الخلافات بين الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز والإعلامية المصرية بوسي شلبي، بعد تصريحات الأخيرة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المقدمة والمخرجة إيناس الدغيري في رمضان الماضي.

في اللقاء، سألت إيناس الدغيري صديقتها بوسي شلبي إذا ما كانت تعتبر ياسمين عبدالعزيز الفنانة الرقم واحد نجاحًا في السينما والتلفزيون، لتجيب: "يسراالفنانة الرقم واحد في الوطن العربي."

وحينما سألتها الدغيري أن ياسمين عبد العزيز جيل مختلف، أجابت شلبي: "مكانة يسرا بتحتل كل الأجيال لحد دلوقتي بتنجح في السينما والتلفزيون، والسنة الماضية الي نجحت في السينما والتلفزيون وكانت أعلى نسبة مشاهدة هي سيفا (يسرا)، ياسمين مكنتش على الساحة".

وبدورها ردَّت ياسمين عبدالعزيز على طريقتها الخاصة، حيث نشرت فيديو المقابلة عبر حسابها على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق جاء فيه كلمة "هموت" إلى جانب إيموجي على شكل وجه بضحك.

بوسي شلبي تستضيف ريهام حجاج

من جهة أخرى، أعلنت بوسي استضافة الفنانة المصرية ريهام حجاج في برنامج "سهرة خاصة" على قناة النهار، وبدا كرد على سخرية ياسمين عبد العزيز، حيث أن ريهام حجاج متزوجة حاليًا من محمد حلاوة، طليق ياسمين.

ويعد هذا الظهور الأول لحجاج بعد ست سنوات من الغياب.

ياسمين عبد العزيز ترد على حلقة بوسي شلبي وريهام حجاج

ولم تستطع عبد العزيز التزام الصمت، وقررت الرد عبر منشور شاركته على "إنستغرام" موجِّهة رسالتها بطريقة غير مباشرة، جاء فيه: تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة مبالك بقا لو عملت؟".

وأرفقته بتعليق: "الصمت مش ضعف الصمت قوة".

كما نشرت صورة أخرى كُتب عليها: "لا تنتظروا سقوطنا، فنحن في رعاية الله".

ولم تتوقف منشورات عبدالعزيز، فشاركت منشور جديد ترد فيه على حلقة بوسي شلبي وحجاج، حيث نشرت مشهد لزوجها الممثل المصري أحمد العوضي من مسلسل "اللي مالوش كبير"، وكتب عليها: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".

بوسي شلبي ترد على سخرية ياسمين عبد العزيز

ردَّا على سخرية عبد العزيز، خرجت بوسي بتصريح وقالت: "المشكلة مش بيسرا، المشكلة أنه الطرف التاني بحب الطرف الأول".

وما تشير إليه بوسي هو أن عبد العزيز لا تزال تحب محمد حلاوة، رغم أن الاثنين متزوجان.

شقيقة محمد حلاوة ترد على ياسمين عبد العزيز

ويعد منشورها إهانة لبوسي وحجاج؛ لهذا قررت شقيقة محمد حلاوة التدخل في الخلاف والرد على إهانة عبدالعزيز بفيديو، وقالت: " ريهام قالت كلام محترم وكلام من قلبها، لكن اللي اتقال من واحدة كلام ميصحش يتقال."

وتابعت: "احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنتي تكوني سعيدة لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك، يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك".

شقيق ياسمين عبدالعزيز يحرج بوسي شلبي

دخل الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على خط الخلاف عبر نشر فيديو قديم لبوسي تمدح فيه موهبة شقيقته وتهنئها بفوز مسلسلها هربانة منها بجائزة أحسن مسلسل كوميدي.

ويمكننا سماع بوسي تقول: "خفة دمها سر نجوميتها، بيحبها الكبار وبيحبوها الصغار، صنعت بفنها وخفة دمها، نجمة شباك وأعلى إيرادات، في الأفلام النسائية الكوميدية، أحسن ممثلة كوميدية تليفزيون ياسمين عبد العزيز".