وفاة أسطورة المصارعة "روكي جونسون" والد النجم "ذا روك"!

توفي رجل المصارعة روكي جونسون والمعروف بالـ "الرجل الروحي" عن عمر يناهز الخامسة والسابعين وهو مصارع محترف سابق ووالد النجم العالمي دواين جونسون.

وتم الإعلان عن وفاة روكي جونسون يوم أمس الأربعاء من خلال بيان صادر عن World Wrestling Entertainment لكنه لم يشارك التفاصيل حول سبب الوفاة.

وبدأروكي جونسون مسيرته المهنية في الستينيات مع التحالف الوطني للمصارعة قبل أن يصبح رياضياً في WWE، حيث تعاون مع زميله توني أطلس لتشكيل ثنائي The Soul Patrol فأصبحا أول أبطال فرق العالم.

وتقاعد روكي من الحلبة عام 1991 لكن بصمته بقيت في WWE لسنوات عديدة، وبعد تقاعده كان جونسون يدّرب ابنه دواين ويتابع تدريباته ليصبح أسطورة المصارعة فيما بعد.

وأصبح دواين بالفعل واحداً من أكبر نجوم المصارعة في التسعينيات قبل أن ينتقل للتمثيل حيث قام ببطولة سلسلة أفلامه Fast and Furious.

وخلال وقت سابق من العام الماضي قام دواين بشراء منزل له حيث نشر فيديو لردة فعل والده العاطفية، وقد علّق على الفيديو: "لقد رفعني بهذا الحب الجسدي والقوي لقد كان يساندني في الصالات الرياضية وحلبات المصارعة، وأنا ممتن لهذا الرجل".

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