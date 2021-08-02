وفاة ابنة نجم الراب "فيتي واب" البالغة من العمر 4 سنوات.. والأسباب مجهولة!

توفيت ابنة نجم الراب "فيتي واب" البالغة من العمر أربعة سنوات بطريقة غامضة، حيث أعلنت والدتها وفاتها يوم أمس الأحد.

وأشيع منذ الأسبوع الماضي وفاة الطفلة الصغيرة ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر سوى هذا الاسبوع، حيث نشرت والدتها صورة الفتاة الصغيرة عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، وفيديو لها عند حوض السباحة.

وعلّقت بجانب الفيديو: "هذه هي أميرة وحورية البحر المدهشة والجميلة ولامضحكة والنابضة بالحياة، إذا رأيت هذا المنشور وأنت تتصفح فقل أنا أحبك لورين لأنهم يقولون ان الأرواح تشعر بحبك".

ويأتي منشورها هذا بعد أن أعلن والدها عن وفاة طفلته بعد أدائه الغنائي في ميامي يوم الأحد، فبعد تقديمه العروض الغنائية انتقل إلى صفحته على "انستغرام"، وقال: "لولو حبيبتي فعلت ذلك من أجلك الليلة الماضية ياطفلتي".

ويبدو واضحاً أن الأخبار الحزينة والفواجع تلاحق فيتي فقد أعلن في العام الماضي وفاة أخيه بعد أن أطلق النار عليه من قبل مجهولين في نيوجيرسي.

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