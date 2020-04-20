وفاة مخرج المسلسلل الكرتوني "توم و جيري" بعمر الـ95

توفي الرسام الحائز على جائزة الأوسكار "جين ديتش" عن عمر يناهز الـ95 عامًا في شقته في مدينة براغ الألمانية ليلة الخميس الماضي.

وأكد ناشره التشيكي "بيتر هيمل" لوكالة "أسوشيتد برس" أن مخرج المسلسل الكرتوني الشهير "توم آند جيري" مات بطريقة مفاجئة، ما صدم محبيه ومعجبيه من نشؤوا في ظل رسومه الكرتونية.





واشتهر "جين"، واسمه الكامل "يوجين ميريل ديتش"، بإخراج أشهر الرسوم المتحركة التي ابتدأت معها طفولتنا مثل "باباي" و"توم آند جيري"، بالإضافة إلى مسلسلات كرتونية أخرى من بينها؛ "مونرو" ، "توم تيريفيك" ، و"نودنيك".

وعلى صعيد حياته الشخصية، عمل "جين" رسامًا في طيران أمريكا الشمالية عقب تخرجه، أي قبل فترة تجنيده للخدمة في الجيش ودخول تدريب الطيارين.

في الخمسينيات من القرن الماضي، كان جين داعمًا مبكرًا ومهندسًا صوتيًا لـ "كوني كونفيرس"، وهو واحد من المغنيين وكتاب الأغاني الأمريكيين.

لدى "جين" ثلاثة أبناء من زواجه الأول، وجميعهم يعملون كتابًا وفنانين في مجال الكوميديا البديلة.