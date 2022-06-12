وفاة مصممة أزياء أهم نجوم بوليوود.. والأدلة تشير الى الانتحار

هيا حازم

أعلنت الشرطة الهندية عن وفاة مصممة الأزياء الشهيرة براتيوشا جاريميلا يوم السبت الماضي، وذلك بعد العثور على جثّتها في منزلها في منطقة بانجارا هيلز في حيدر أباد.

وفاة براتيوشا جاريميلا وفرضية الانتحار واردة

وكشفت الشرطة بأنه تم العثور على جثة المصممة البوليوودية وهي ملقاة في حمام منزلها في ظروف مريبة وغامضة، حيث تم نقل الجثة إلى أقرب مستشفى من المنطة التي تسكن فيها ليتم تاكيد الوفاة هناك

واشتبهت الشرطة الهندية بأن مصممة الأزياء ربما تكون قد انتحرت في منزلها وذلك بعد ان ضبطت الشرطة أسطوانة غاز أول أكسيد الكربون وهي في غرفة نومها ومفتوحة، كما ان فرضية القتل واردة جدًا في وفاة المصممة

وحتى هذه اللحظة لم تصرّح الشرطة باي تفاصيل رسمية حول وفاتها والأسباب التي ادّت الى الوفاة بشكل رسمي حيث أنه سيتم اجراء التحقيقات بالاضافة لثشريح الجثة للكشف عن تفاصيل وملابسات حالة الوفاة هذه التي صدمت الوسط الفني الهندي بشكل واسع وسط تساؤلات عن حياتها الخاصة

نبذة عن مصممة الأزياء الراحلة براتيوشا جاريميلا

ويشار بان براتيوشا جاريميلا تبلغ من العمر 35 عاماً وكانت قد أسست علامتها التجارية الخاصة بها من الازياء والتي تسمّى Prathyusha Garimell، كما انها مالكة استوديو أزياء بانجارا هيلز.

ومن المعروف بأن الراحلة تعاملت مع العديد من نجوم بوليوود في مجال التصميم، وكانت الراحلة قد كشفت في وقت سابق أنها درست في المملكة المتحدة وانها حاصلة على درجة الماجستير ، لتنضم لاحقًا إلى شركة LED المملوكة لوالدها، لتتجه بعد فترة إلى تصميم الأزياء وهو شغفها الذي حلمت به

ولا يعرف اذا كانت الراحلة تعاني من مشاكل نفسية قد تكون تسببت لها بالاكتئاب واتخاذها قرار انهاء حياتها، وطالب رواد السوشال باجراء تحقيق شفاف والتاكد ان الحادثة ليست قتل، لا سيما ان الطريقة المتبعة وهي الاختناق بالغاز طريقة غريبة للانتحار وعادة ما تكون سهلة لجرائم القتل