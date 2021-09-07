وفاة النجمة البريطانية سارة هاردينغ عن عمر صغير.. تعرف على السبب!

توفيّت المغنية البريطانية سارة هاردينغ والتي كانت عضوة في فرقة Girls Aloud البريطانية، يوم الأحد الماضي.

وفارقت سارة هاردينغ حياتها في عز شبابها وهي بعمر الـ 39 عاماً وذلك بسبب معركتها الطويلة مع سرطان الثدي، والذي امتدّ إلى مناطق واسعة في جسدها.

وكانت سارة قد أعلنت إصابتها بسرطان الثدي في العام الماضي وذلك بعد تغلّب المرض عليها وعدم وجود أمل في شفائها بسبب انتشاره الواسع.

وانطلقت سارة ببداية مشوارها الفني عام 2002 وذلك عند مشاركتها في برنامج BoB Star: The rival حيث وصلت إلى مراحله النهائية.

وانضمت بعد ذلك للفرقة البريطانية girls Aloud برفقة كل من المغنيات نيكولا روبرتس ونادين كولي وكمبرلي ولش وشيريل كول حيث تمكّن من تحقيق نجاحات كبيرة ولكنهن انفصلن عام 2013.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: