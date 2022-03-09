وفاة نجم أوكراني شهير خلال القتال مع جيش بلاده.. إليك التفاصيل!

أعلنت وسائل الاعلام الأوكرانية عن وفاة النجم والممثل التلفزيوني الشهير "باشا لي" وذلك بسبب القصف الروسي خلال الحرب الأوكرانية الروسية الحالية.

تفاصيل وفاة النجم باشا لي

لقي النجم البالغ من العمر 33 عاما حتفه خلال هذا الأسبوع في منطقة إيربين في أحد ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حيث كان الممثل قد أعلن انضمامه إلى القوات الدفاعية المسلّحة التابعة للجيش الأوكراني.

وأعلنت ادارة مهرجان أوديسا السينمائي من خلال منشور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن انضمام النجم للجيش الأوكراني، كما أعلنت نفس الصفحة عن خبر وفاته.

ونعى العديد من المشاهير الأوكرانيين وصنّاع الفن النجم الراحل، ومنهم المديرة التنفيذية لمهرجان أوديسا فقالت: "إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا غيّرت حياة ووضع كل أوكراني، إن باشا لي بطل حقيقي منذ الأيام الاولى التي دافع عن بلاده فيها، ووفاته على أيدي المحتليين الروس هي خسارة حقيقية".

أبرز أعمال باشا لي

اشتهر النجم الأوكراني باشا لي في العديد من الأفلام منها Meeting of Classmates"، و"The Fight Rules"، كما قام بدبلجة العديد من الأفلام الهوليوودية منها "The Lion King"، و"The Hobbit".

وكان النجم الراحل قد نشر خلال الأسبوع الماضي صورة شخصية له بالزي العسكري حيث أعلن انضمامه للجيش الأوكراني.