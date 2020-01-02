وفاة نيك غوردون بعد اتهامه بقتل خطيبته السابقة.. ماذا فعل لها؟!

عُثِرَ على لاعب البيسبول الأمريكي "نيك غوردون" متوفيًا إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، إذ أكَّد محامي العائلة وفاة موكله في بيان له يوم الأربعاء، لكن لم يقدم تصريحًا واضحًا حول أسباب الوفاة أو مكان حدوث الواقعة المأساوية.

تأتي وفاة "نيك جوردون" عن عمر 30 عامًا بعد مرور خمس سنوات من وفاة خطيبته "بوبي كريستينا براون"، ابنة النجمة العالمية الراحلة "ويتني هيوستن"، التي عثر عليها فاقدة الوعي في حوض الاستحمام عام 2015 وبعد ستة أشهر من دخولها في غيبوبة أعلن وفاتها.





ولم يتمكن الطب الشرعي تحديد أسباب وفاتها الفعلية، إذ تبيَّن أن جسدها مليء بعقاقير المورفين والكوكايين والكحول، بالإضافة إلى وصفات طبية؛ لذلك لم يحدد إذا ما قتلت نفسها، أو أن شخصًا آخر كان مسؤولًا عن وفاتها.

وألقت عائلة "بوبي براون" اللوم على "غورجون"، واتهمته بمنحها كوكتيلًا سامًا، قبل وضع وجهها في مياه حوض الاستحمام، ورغم عدم توجيه إي اتهامات لـ"غوردون"، لكن وُجد أنه مسؤول في قضية وفاة غير مشروعة، وأمره القاض بدفع 36 مليون دولار لعقار براون.

يذكرأن "ويتني هيوستن" احتوت "غوردون" في منزلها كيتيم في سن الثانية عشر، ورعته إلى جانب ابنتها عقب طلاقها من زوجها "بوبي براون" عام 2007.

وأعرب "غوردون" عن حبه لـ"هيوستن" عبر وشم صورة وجهها على ذراعه، كما كان يدعوها بـ"أمي"، إلَّا أن النجمة لم تدخله في وصيتها.

ويجدر الإشارة إلى أن مصير "بوبي كريستينا براون" يشابه مصير والدته "ويتني هيوستن" التي وجدت متوفاة في حوض الاستحمام عقب فقدان توازنها وسقوطها في الحوض نتيجة تعاطيها جرعة زائدة من المخدرات.