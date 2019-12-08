وفاة والد جينيفر أنيستون المتسلِّط عن عمر 82 عامًا!

لا نزال نذكر والد "راشيل"، الدكتور "ليونارد غرين" الغني ذي الطباع العنيدة والصارمة، رغم مرور 25 عامًا على انتهاء المسلسل التلفزيوني الكوميدي Friends، لكننا الآن نودعه نهائيَا.

توفي النجم الأمريكي "رون ليبمان" عن عمر يناهز الـ82 بعد صراع مع المرض، حيث أكَّد وكيله في وكالة "أبرامز" للفنانين الأخبار المؤسفة.





ونشر بيان رسمي، جاء فيه: " نشعر بالحزن في وكالة أبرامز للفنانين لسماع خبر وفاة رون. كان رون ممثلاً موهوبًا بدرجة لا تصدق وذو مهنة متميزة في السينما والتلفزيون والمسرح. إن أفكارنا تخرج لزوجته جيسيكا وعائلته".

ويذكر أن "ليونارد" شقَّ طريقه في عالم التلفزيون والسينما والمسرح خلال حياته المهنية التي امتدت لنصف قرن، والتي توِّجَت بحصوله على جائزة "توني" لأفضل أداء مسرحي عن شخصية "روي كوهن" في فيلم Angels in America.

كما اشتهر بدور والد راشيل التي جسَّدت شخصيتها الممثلة الأمريكية "جينيفر أنيستون"، حيث أطَّل في أربع حلقات.

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