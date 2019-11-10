ويلز آدامز يمسك بصدر خطيبته سارة هايلاند.. واستياء مناصرين حركة Me Too

أثارت النجمة "سارة هايلاند" وخطيبها نجم تلفزيون الواقع "ويلز آدامز" استياء بعض متابعينها بعد أن شاركت صورةً تجمعهما عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

وظهرت سارة في الصورة مع مجموعة من الأصدقاء في حفل زفاف صديق لهم وقد جلس خلفها خطيبها ويلز بينما كان يمسك صدرها كما كان الأشخاص في الصورة يظهرون بمواقف مشابهة.

وعلّقت سارة على الصورة: "نحن نأخذ غرف صور الزفاف على محمل الجد، لجميع الرجال الذين يحبون ويعاملون زوجاتهم كملكات" حيث حصلت الصورة على ما يقارب 300000 إعجاب مع عدد كبير من التعليقات.

وانهالت التعليقات المنتقدة لهذه الصورة بعد نشرها فكتب أحدهم: "في أوقات التساوي بين الجنسين وحقوق المرأة ما زلنا نرى صوراً كهذه.. نحن لا نتقدّم هكذا"، وأضاف آخر: "مثل الملكات تساوي مثل الأشياء"، وعلّق ثالث: "هل تعرفين شيئاً عن حملة Me too؟".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها سارة للانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي فخلال وقت سابق نشرت فيديو وهي تريد الصعود للمصعد قبل التوجه للحفلة حيث تصرّفت كأنها سكرانة وتترنح وتتعثّر في المصعد، وفي نهاية المقطع سقطت سارة في ذراعي الحارس مما دفع المشاهدين إلى التشكيك في تصرفاتها وسط حركة Time Up.

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