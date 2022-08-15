ويل سميث في أول ظهور له مع زوجته جادا بينكت منذ حادثة الأوسكار.. هل اختفت التوترات؟

عاد النجم الهوليوودي الشهير "ويل سميث" إلى واجهة الأضواء من جديد بعد غياب دام شهوراً، عقب حادثة الصفع التي أثارت الكثير من الجدل خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ويل سميث يعود مرة أخرى رفقة جادا بينكت

رصدت كاميرات الباباراتزي النجم العالمي وهو يتنزه في وضح النهار رفقة زوجته مقدمة البرامج "جادا بينكت سميث"، وكان هذا الظهور الاول لهما بعد حادثة الصفع خلال حفل الأوسكار.

وظهر النجم العالمي بمعنويات عالية للغاية وهو سعيد جداً ب=رفقة زوجته والتي بدت عليها السعادة أيضاً حيث أن الابتسامة لم تفارق وجهها وهي تمسك بيد زوجها، وذهبا لتناول وجبة الغذاء في مطعم في كاليفورنيا يوم السبت الماضي.

الازمات التي مرّ بها الثنائي ويل سميث وجادا بينكت

مرّت علاقة زواج النجم ويل سميث بزوجته جادا بالعديد من الأزمات وكان منها اعترافها بخيانته بشكل علني في برنامجها الاذاعي، بالإضافة إلى تصريحاتها حول ندمها من الزواج منه، وكان آخر حدث هو الذي صعد الأزمة بينهما.

واعترفت جادا بانها لم تكن تريد رجل ليدافع عنها بعد حادثة الصفع خلال حفل الأوسكار، وهو ما عرضها حينها للهجوم بسبب ردة فعلها تجاه تصرف زوجها الداعم

ويل سميث ودفاعه عن زوجته

خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 قام النجم الكوميدي كريس روك بإلقاء مزحة حول جادا بينكت سميث والسخرية من شعرها، حيث دفع هذا الشيء زوجها ويل بالقيام للمسرح وصفع كريس على وجهه، ولكنه قدّم اعتذار بعد ذلك.