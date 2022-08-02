ويل سميث يرقص على أنغام أغنية مغربية.. ويظهر حليق الرأس

تواجد النجم الأمريكي ويل سميث في حفل زفاف صديقها المخرج المغربي، عادل عربي، الذي أشرف عل إخراج فيلمه Bad Boys For Life بالمغرب.

ويل سميث يحضر حفل زفاف مغربي





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطيفة تجمع ويل سميث برفقة العريس، الذي ارتدى اللباس المغربي التقليدي، والعروس، التي ارتدت القفطان المغربي الأحمر المُزيَّن بزخارف ذهبية أنيقة.

واختار النجم العالمي الظهور برأس حليق، ولحية كثيفة سوداء، وأكمل إطلالته ببدلة توسكيدو سوداء نسَّقها مع قميص أبيض.

كما استطاعت الكاميرات توثيق مشهد رقص ويل سميث على إحدى الأغاني المغربية الشعبية، حيث حاول تقليد الحضور بالحركات.

ولم تتواجد زوجته الممثلة الأمريكية جادا سميث معه، أو أحد أبنائه، بل قرر قدوم الحفل بمفرده.

وشكر عادل العربي صديقة سميث في منشور شاركه عبر حسابه في "إنستغرام"، وكتب في رسالة موجهة له: "شكراً أخي ويل على حضورك لزفافنا المغربي الساحر، إننا ممتنون جدا لتشريفك لنا، الله يكمل لنا بالخير".

يذكر أن علاقة ويل سميث وصديقه عادل العربي تعود لكواليس عملها في فيلم Bad Boys For Life، والذي تم إنتاجه عام 2020، والذي يدور حول عودة الفتيان الأشقياء "بيرنت" و"لوري"، للعمل معا بعد أن رصد مرتزق من ألبانيا جائزة لمن يأتيه برأسيهما انتقاماً لأخيه الذي قُتل على يديهما.

ويل سميث يقدّم اعتذارًا رسمي الى كريس روك

ومؤخرًا، عاد النجم لفتح أزمة الخلاف الذي جمعه بزميله النجم الكوميدي كريس روك، بعدما صفعه أمام المتواجدين في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعدما سخر روك من زوجته جادا بينكت سميث.

ونشر النجم الهوليوودي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وأكّد أنه تواصل مع كريس روك من أجل أن يوجّه له اعتذار رسمي لما حصل خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار.

وأشار ويل سميث أيضاً في مقطع الفيديو بأنه مستعدّ لتقديم اعتذاره بشكل علني عندما يريد كريس روك ذلك ويصبح مستعداً له، كما أنه قدّم اعتذاره لعائلة كريس روك وتحديداً والدته وشقيقه.

ردة فعل كريس روك حول اعتذار ويل سميث

أثار كريس روك جدلًا كبيرًا بردة فعله حول اعتذار ويل سميث عن صفعه له خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث ردّ الأخير على النجم العالمي عندما تواصل معه بأنه غير مستعدّ أبداً للحديث حول الحادثة التي حصلت.

وأشار ويل أنه عندما يصبح كريس روك مستعدّ سيقدّم اعتذاره بشكل علني.