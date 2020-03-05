يا فرحة ما تمت.. القبض على زوج نيكي ميناج بهذا الجرم!

يقال إن زوج نجمة الراب الأمريكية "نيكي ميناج" خاض مرةً أخرى مواجهة مع القانون الأمريكي بسبب إهماله وعدم احترامه للإجراءات القانونية.

وفق ما نقله موقع TMZ، ألقي مارشال الولايات المتحدة الأمريكية القبض على "كينيث بيري" بتهمة عدم تسجيل اسمه كمجرم جنسي، ويُشار أنه سلَّم نفسه للشرطة.

ويشير الموقع إلى أنه وفقًا لإنفاذ القانون، أوقف المتزوجين حديثًا من قبل رجال الشرطة في مدينة بيفرلي هيلز بتاريخ 15 نوفمبر 2019، وتبين لنا أن زوج "نيكي" كان مرتكب جرائم جنسية مسجلاً في ولاية نيويورك، لكنه لم يُسجِل ذلك في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب ما ورد اتهم محامي مقاطعة لوس أنجلوس "بيتي" بعدم تسجيله كمرتكب جرائم جنسية، ثم اعتقل وأطلق سراحه بغرامة مقدارها 20 ألف دولار.

ويبدو أن "كينيث" لم يراجع السلطات عقب توجيه الاتهامات إليه في المحكمة الفيدرالية لفشله مرة أخرى في تسجيل جرائمه، ومن المقرر أن يواجه القاضي اليوم. وفي حال أدين بالتهم الفدرالية الموجهة إليه، سيواجه عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات.

يذكر أن "نيكي" أعلنت زواجها رسميًا في أكتوبر 2019 بعد أقل من عام.

أما بشأن زوجها، فقد تعرَّضت النجمة للانتقادات بسبب علاقتها ب"كينيث" الذي اتهم سابقًا بجريمة اغتصاب من الدرجة الأولى لفتاة بعمر الـ16 عام 1994، إلّا أنها دافعت عنه، وكتبت: "كان بعمر الـ15 وهي بعمر الـ16، أي أنهما كانا على علاقة.. لا تستطيعون التحكم بحياتي، حتى أنكم لا تستطيعون التحكم بحياتكم."

لكن يبدو أن جريمة الاغتصاب ليست الوحيدة في سجل "بيتي"، فوفقاً لسجلات وزارة الإصلاحيات في ولاية نيويورك، فقد أدين أيضاً بتهمة القتل غير المتعمد.