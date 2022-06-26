يرما ليديا: مغنية مكسيكية عشرينية قتلها زوجها السبعيني بالرصاص

لقيت المغنية المكسيكية الصاعدة، يرما ليديا ، حتفها على يدي زوجها الذي يكبرها بـ58 عامًا، بعد مشاهدة كلامية حامية انتهت بإطلاق للنار.

زوج يرما ليديا يقتلها بثلاث رصاصات

توجَّهت يرما ليديا، البالغة من العمر 21 عامًا، برفقة زوجها المحامي خيسوس هيرنانديز ألكوسر، البالغ من العمر 79 عامًا، إلى مطعم "سونتوري ديل فال" الكائن في جنوب مدينة مكسيكو سيتي، لكنهما انخرطا في مشادة كلامية انتهت بإطلاق ألكوسر النار على زوجته ثلاث مرات، لتلقى حتفها على الفور.

وبعد قتله إياها، حاول ألكوسر وحارسه الأمني من الهرب من مكان الحادثة عن طريق رشوة رجال الشرطة الذين رفضوا ذلك، وألقوا القبض عليه، إلى جانب سائقه الخاص ومرافقه اللذين حاولا مساعدته على الهروب من المكان.

وصرح وزير الأمن في مكسيكو سيتي، قائلًا: "أطلق رجل النار على زوجته ثلاث مرات، وهو محتجز بالفعل مع امرأة أخرى رافقته".

ويجدرالإشارة إلى أن سيارة الإسعاف وصلت مكان الحادثة بعد وقت قصير من إطلاق النار، ورغم محاولاتهم لإسعافها وإنقاذ حياتها، إلَّا أنها توفيت على الفور متأثرة بجراحها الخطرة.







عائلة يرما ليديا تصدر بيانًا رسميًا بعد وفاتها

ونشرت عائلة ليديا بيانًا تطلب فيه من محبي ابنتهم احترام خصوصيتهم ودعمهم في هذه الأوقات، وجاء فيه: "لوسائل الإعلام وعامة الناس.. نحن نقدر عروض المودة تجاه يرما ليديا وعائلتنا.. في الوقت الحالي لن يكون هناك إعلان. نطلب تفهمكم ودعمكم في هذه الأوقات الصعبة".

وتابع: "ننتهز هذه الفرصة لإبلاغكم أننا لم نقم بتعيين أي متحدث أو محام أو ممثل في العائلة. وسنستخدم حساب الإنستغرام كالوسيلة لإبلاغكم..دعونا نتذكر يرما ليديا بموهبتها الكبيرة وفرحها وحماسها تجاه الحياة.. شكرًا لتفهمكم واهتمامكم".

من هي يرما ليديا ؟

كان يُنظر إلى ليديا على أنها فنانة واعدة للمنطقة المكسيكية، وكانت عضوًا في مشروع "Great Twelve" ، وهو مشروع جمعها بمطربات من أمريكا الوسطى والجنوبية، مثل: ماريا كونشيتا ألونسو، ودولسي، وأليسيا فياريال؛ حيث شاركن في العديد من العروض الغنائية.

كما أطلَّت في برامج تلفزيونية لا تحصى، وكان أول مشروع موسيقي لها بعمر الـ15 عام 2015.



