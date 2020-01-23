يوتيوبر شهير يتزوج والدة صديقه التي تكبره بـ52 عامًا دون علمه.. شاهد الفيديو!

يعرف اليوتيوبر الأمريكي "ديفيد دوبرك" بمقالبه الصادمة ومفاجآته غير المتوقعة، لكنه تخطَّى الحدود هذه المرة مع والدة أعز صديق له "جيسون ناش".

حلَّ "ديفيد دوبرك" ضيفًا في برنامج The Tonight Show مع مقدم البرامج الكوميدي "جيمي فالون"، واستذكر حفل زفافه من والدة صديقه "لورين ناش"، التي تكبره بـ52 عامًا، وشهر عسلهما، بالإضافة إلى قرارهما بالانفصال، واعترف قائلًا: "نعم، لقد تزوَّج"، قبل أن يتعمق في الأسباب التي دفعته للزواج.

أوضح "دوبرك" أنه وصديقه "ناش" كانا جالسين في السيارة يتحاوران حول العديد من الأمور حينما أشار عليه صديقه أنه لن يجد الحب أبدًا، حينها قرر "دوريك" السفر إلى بوسطن حيث تتواجد والدة "ناش" وقرر التقدم لطلب يدها دون علمه.

بالطبع ، صدمت "لورين" في البداية من طلب "دوبريك" يدها للزواج، لكنها وافقت بعدما أوضح لها أسباب، وقال: "لقد كانت مرتبكة للغاية، لكن عندما أخبرتها أنني أريد أن أصبح ربيبًا لصديقي (زوج أم)، حينها اقتنعت 100 بالمائة واعتقدت أنه أعظم قرار على الإطلاق".

بعد ذلك بفترة ليست طويلة، توجَّه الزوجان إلى مدينة لاس فيغاس لتبادل العهود، ثم سافرا إلى هاواي لقضاء شهر عسلهما، وكل ذلك دون علم "ناش"، لكن وثِّقت الأحداث جميعهها عبر قناة "دوبرك" الترفيهية على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

بعد انتهاء شهر العسل، عاد "دوبريك" (23 عامًا) إلى لوس أنجلوس وكشف الأخبار المثيرة لـ"ناش"، التي يعتبر ابن زوجته، ، وعرض عليه أوراق زواجه القانونية من والدته، ولحسن الحظ، اعتقد الجميع أن الحدث مزحة مضحكة جدًا.

وعندما سأل "فالون" حول إذا لا يزالان متزوجين قانونيًا إلى الآن، كشف "دوبرك" أنهما انفصلا بعد فترة وجيزة، وأوضح أن إلغاء زواجهما لم يكن بالأمر السهل كما توقعه، فقد تطلب الأمر ستة أشهر لإنهاء كل شيء.