3 أطفال من 3 أباء مختلفين.. كيت هدسون تسلط الضوء عن حياتها العائلية!

تحدَّثت الممثلة الأمريكية "كيت هدسون" بمنتهى الصراحة عن أطفالها الثلاثة من أباء مختلفين وكيف تبدو علاقتها بهم، وذلك خلال مقابلة مع برنامج Sunday Today.

وصرَّحت قائلة: "لدي آباء متعددين، ولدي أطفال في كل مكان"، وتابعت "التوقعات الوحيدة التي لدي حقًا والمرتفعة في حياتي هي مع أطفالي ومع العائلة".

لكن وجدت "هدسون" أيضًا أن البقاء مع عائلتها في المنزل بسبب جائحة كورونا يمثل تحديًا في بعض الأحيان، فهناك أيام رائعة وأيام عليها تذكير نفسها بالنعمة التي تمتلكها، فهناك الكثيرون ممن فقدوا أحبائهم.

ووصفت حالتها في الحجر المنزلي، تقول: "لم أفكر مطلقًا خلال مليون عام أنني سأقضي عامًا في مكان واحد. وعندما يكون لديك الكثير من الأطفال، أحيانًا تمر بتلك اللحظات التي تختبئ فيها في حمامك وتصرخ "أخرجني من هنا"."

أنجبت "هدسون" ثلاثة أطفال بفترات زمنية متباعدة من ثلاثة أباء، الأول هو "ريدر" من زوجها السابق "كريس روبنسون" ويبلغ من العمر 17 سنة، والثاني "بينجام" من خطيبها السابق "مات بيلامي" ويبلغ من العمر 9 سنوات، والثالثة "راني روز" من حبيبها "داني فوجيكاوا" وتبلغ من العمر السنتين.

ورغم علاقتها المتينة بأطفالها، إلَّا أن حياتها مع والدها لم تكن بذلك القدر من التفاهم، فقد ابتعدت "هدسون" وشقيقها "أوليفر هدسون" عن والدهما البيولوجي والممثل والموسيقي "بيل هدسون" طيلة حياتهم، وعاشا برفقة والدتهما "غولدي هاون" وحبيبها "كورت راسل".

وصرَّحت قائلة: "إنها قضية عمرها 41 عامًا، لدي عائلة عظيمة، وأم جميلة، لدي زوج أمي تدخل ولعب دورًا كبيرًا وعظيمًا في مشاركة ما يعنيه أن يكون لديك شخصية أب يمكن الاعتماد عليها في حياتنا. لكن هذا لا ينتقص من حقيقة أننا لم نعرف والدنا ".

ويجدر الإشارة إلى أن "بيل" تبرَّأ من "هدسون" وشقيقها، فخلال مقابلة له عام 2015 صرَّحأنه كان في الماضي أب لخمس أبناء، أما الآن فهو أب لثلاثة أبناء فحسب.

وبالعودة لعام 2016، كشفت "هدسون" أنها سامحت والدها لتخليه عن والدتها، وقالت لمضيف البرنامج الإذاعي في ذلك الوقت: "إنني أدرك حقًا مهما كانت هذه المشكلات، إنها مجرد شيء يجب عليه التعايش معه، وبالتأكيد سيكون مؤلمًا بالنسبة له، لذلك أنا أسامحه".