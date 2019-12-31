Netflix تصدر قائمة بأفضل 10 أفلام خلال عام 2019.. وهذا الفيلم يتصدرها!

أصدرت Netflix قائمة أفضل 10 أفلام ومسلسلات وإصدارات وثائقية الختامية لعام 2019 الخاص به يوم أمس الإثنين.

وتصدّر فيلم Murder Mystery الغامض والكوميدي من بطولة جينيفر أنيستون وآدم ساندلر قائمة أفضل 10 أفلام، حيث حطم الرقم القياسي في خدمة البث المتواصل لمدة ثلاث أيام وحصل على 73 مليون مشاهد خلال أول أربع أسابيع.

لكن خدمة البث التي تضم أكثر من 158 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم لا تُصدر إلا بشكل انتقائي ولا يتم التحقق من الأرقام بواسطة جهة خارجية.

أما فيلم Stranger Things في المرتبة الثانية يتبعه فيلم Michael Bay في المرتبة الثالثة، ووفقاً لـNetlfix حصل فيلم الرسوم المتحركة Incredibles 2 و The Irishman على المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وصرّحت Netflix عبر تويتر أمس الإثنين بأن القوائم قد تم ترتيبها بناءً على الحسابات التي اختارت مشاهدة دقيقتين فقط أو أكثر خلال 28 يوم.

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