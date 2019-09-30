Is This Horrific Car Crash Video The Worst in The UAE?

The Abu Dhabi Police on Sunday shared a horrific crash video on their social media platforms, warning motorists to concentrate fully on the road ahead, and not be distracted by smartphones, photography, using make-up, etc. Such distractions on highways can have fatal consequences, the police warned.
بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم .. درب السلامة تدعو السائقين لعدم الانشغال بغير الطريق . . دعت شرطة أبوظبي في اطار حملة #درب_السلامة السائقين إلى عدم الانشغال عن الطريق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور باتباع القيادة الأمنة تجنبا لانحراف المركبة والتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى الوفيات أو الإصابات البليغة. وبثت فيديو بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم -أبوظبي، يوضح خطورة الانشغال بغير الطريق والانتباه لمفاجآت الطريق موضحة أن الانشغال بغير الطريق يحدث نتيجة لعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة وعرقلة حركة السير المرور ووقوع الحوادث. وحثت السائقين بتجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث والتركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. وشددت على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة والمصنفة من المخالفات الخطرة، وتطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، «(أ) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، (ب) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم وأربع نقاط مرورية». وأشارت إلى اهتمامها بتكثيف التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي وبالشراكة مع مؤسسات الإعلام وعبر تنظيم محاضرات تثقيفية وإقامة نقاط توعية مرورية، وإرسال رسائل الكترونية للشركاء، ونشر بوسترات توعية من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الوقائية بخطورة الانشغال بغير الطريق اثناء القيادة. @abudhabimcc #في_أبوظبي #InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة #Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني #UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news #security_media
The video shows a motorist on the second lane from the left slowing his/her vehicle, without turning on hazard lamps or attempting to move to a slower lane, indicating that he/she had been distracted.
The motorist behind fails to take evasive action in time, and ends up rear-ending the vehicle of the distracted motorist. Both vehicles are badly damaged as they spin out of control on the middle of the highway. Thankfully, no other vehicle was involved in the accident.
Getting distracted on the road while driving, such as using a phone, attracts a fine of Dh800 and four traffic points.
This article has been adapted from its original source.
Via SyndiGate.info
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