أشياء مسلّية يمكنكم القيام بها هذا الأسبوع في دبي

لا داعي لانتظار عُطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالمرح في دبي فهناك العديد من النشاطات والفعاليات التي تستضيفها المدينة خلال أيام الأسبوع. إليك أبرز ثلاث فعاليات في دبي هذا الأسبوع بدءاً من أمسيات الأفلام ووصولاً إلى عروض "جو كوي" الكوميدي.

عرض كوميدي لـ "جو كوي"

إذا كنت تشعر بالملل بعد بداية أسبوع عملٍ جديد، فواجه ذلك من خلال الضحك في كوكاكولا أرينا، حيث سيقدّم نجم الكوميديا الأميركي "جو كوي" عرضاً مميّزاً في هذه الوجهة التي تتّسع لـ 17000 شخصاً. الكثير من الأجواء المليئة بالضحك بانتظار الجميع مع هذا الفنان الذي يستوحي عروضه من تجاربه الخاصة وطفولته وحياته كأب.

التاريخ: 20 يناير

المكان: كوكا كولا أرينا

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أمسية أفلام مميّزة

إذا كنت تبحث عن أمسية مليئة بالاسترخاء والهدوء، فاحجز مقعدك في أحد عروض الأفلام في سينما عقيل. تتميّز هذه السينما بأجوائها التي تشبه المنزل من خلال المقاعد المُريحة، كما تقدّم مجموعة من الأفلام المستقلّة طيلة السنة. وعلى مدى ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد، يمكنك الانضمام إلى رحلة المخرجة لينا العبد في بحثها عن والدها المفقود، أو مشاهدة فيلم "إت ماست بي هيفين" لإيليا سليمان" الذي يُعرض في عدّة أوقات خلال الأسبوع.

التاريخ: 19 يناير و23 يناي

المكان: سينما عقيل

منتجات مصنوعة بحرفيّة عالية

يُعدّ معرض واحة السجّاد من أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوّق هذا العام، حيث يستقطب جامعي وبائعي السجّأد من أنحاء العالم. يتضمّن هذا المعرض بعضاً من أفخر أنواع السجاد المصنوع يدويّاً على يد حرفيين من مختلف الدول مثل تركيا وباكستان والهند والصين. تحتفي هذه الفعالية بالإبداع وتتيح لك شراء قطع فريدة لتضفي نكهة خاصة إلى منزلك.

التاريخ: حتى 16 فبراير

المكان: مرسى ميناء راشد

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