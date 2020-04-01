Can Yaman Shares First Photo From Curfew.. Is He Returning to Erkenci Kuş Style?

Can Yaman is taking advantage of the Coronavirus stay home time to take care of his mind, body and spirit before returning to television and filming his new series. The popular Turkish actor is learning to speak Spanish, playing his music and staying fit.
Can has shown us, via Instagram, that he has some manuals to learn Spanish. In addition, he does not hesitate to bring out his artistic skills with drumming in his spare time.
To make things even better, Yaman has his own gym at home, where he carries out his exercise routines to stay in shape. In addition, we now know that from time to time he indulges in his secret gastronomy talents to brighten up the day.
Is he getting his beard and long locks back?
In his latest post, Can Yaman shared a selfie of him looking out of the window.
In the image, the actor had longer beard than in his previous photo from two weeks ago. In addition, he also seems to have longer hair. This, of course, is normal because he cannot go outside to cut his hair due to Coronavirus curfew.
However, it could be because the actor is going back to his iconic Jason Momoa style with long tresses and bushy beard, as we've known him in Erkenci Kuş series.
#ErkenciKuş sadece burada değil dünyanın birçok ülkesinde de ses getiren , katıldığı her oylamayı altüst edip “bela” olan:) , ödüllere doyamayan, çok özel, türünün en iyilerinden fenomen bir iş oldu.. Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim @1demetozdemir e çok teşekkür ederim. Sette her ihtiyacımızla ilgilenmeye çalışan, işimizi kolaylaştıran set ve prodüksiyon çalışanlarına ( mesela Suat abiye, kahvemizi bir kere bile ihmal etmedi, sürekli suyumuzu getiren Veysel’e, yemek yer miyiz getirelim diye soran Onur’a, bir ihtiyacımız olduğunda koşturarak yerine getiren Ömer’e Engin’e Ercan’a), bir sürü dertle uğraşan ( set bitse de montaja giderek çalışmaya devam eden), masalsı bir dünya kuran yönetmenimiz Çağrı Bayrak, Aytaç Çiçek ve reji ekibine , harika iş çıkaran görüntü yönetmenimiz ve ışık şefimize ( tabi ekiplerine de ), bizim üzerimizde çok emeği olan kostüm, saç, makyaj hazırlık ekibimize ( çoğu zaman sette en iyi arkadaşlarımız onlar oldu), Can Divit’i özgün bir tarzla stil ikonu haline getirmekte büyük emeği olan stylingcim Aslı Parlak’a, diziye enerjisiyle ekstra performanslar koyan diğer oyuncu arkadaşlarıma( mesela Anıl Çelik’e, Ceycey’i hangimiz özlemeyeceğiz ki 🤗 ), bizi bir araya getiren ve hep babacan davranan sürekli bizi arayan ve dinleyen yapımcımız Faruk Turgut’a çok teşekkür ederim.. Senaristlerimize , sanat ekibine, Ahsen hanıma, Ali abiye ve daha nicesine de tabii ki çok teşekkür ederim.. Erkenci Kuş’un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu , bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey , bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın.. Menajerlerim @cuneytsayil ve @ilkerbilgi yi unutmamak lazım 🙏🏻 Birazdan son bölümümüz başlayacak, keyifle izlemenizi diliyorum.. #ErkenciKuşVeda 🤗
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