ALBAWABA - Turkish celebrities dazzle the red carpet as they attend the annual award show for Elle Style.

Every year, Elle magazine holds an award show in Istanbul where all the A-listers of Turkey attend, and show off their bold fashion choices.

1. Damla Sönmez



2. Serenay Sarıkaya

3. İrem Helvacıoğlu

Elle Style Awards 2023 gecesinden İrem Helvacıoğlu! 📸#iremhelvacıoğlu pic.twitter.com/76kD95k8rZ — İrem Helvacıoğlu Etkinlik (@HelvaciogluEtk) June 14, 2023

4. Esra Bilgiç

Esra Bilgiç dün gece gerçekleşen Elle Style Awards 2023 X M.A.C ödül töreni kırmızı halısında ❤️‍🔥#EsraBilgiç | #ELLEStyleAwards2023 pic.twitter.com/X9ix1VfUAF — all about esra 🌹 (@allaboutbilgic) June 14, 2023

5. Çağlar Ertuğrul

•• جديد 🔥

تشاغلار أرطغرل من حفل جوائز Elle style Awards 2023 أمس 💚🔥#ÇağlarErtuğrul #ElleStyleAwards2023 pic.twitter.com/64EzzcGe0s — Çağlar Ertuğrul AR (@CaglarErtugAR1) June 14, 2023

6. Beren Saat

7. Serkan Çayoğlu

سركان تشاي اوغلو في حفل Elle style #SerkanÇayoğlu pic.twitter.com/qKtt8m0R2S — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) June 13, 2023

8. Afra Saraçoğlu

9. Hafsanur Sancaktutan

#HafsanurSancaktutan

وش جاها بسم الله ليه تسوي كذا ! 😵‍💫 pic.twitter.com/irnPT1G63v — arab2turk (@arab2turk) June 13, 2023

10. Hazar Ergüçlü

11. Boran Kuzum