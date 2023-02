ALBAWABA - The Turkish Disaster and Management Authority (AFAD) stated it recorded 1891 aftershocks since the first megaton earthquake struck the country last Monday.

إدارة الكواث التركية: 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ زلزال الإثنين #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 11, 2023

