ALBAWABA - The Baghdad International Airport has now been temporarily closed to the sandstorms swarming the country. Flights from the airport have been suspended.

تعليق الرحلات في مطار بغداد مؤقتا بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد https://t.co/BQPqjBe3LY — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) June 13, 2022