ALBAWABA - Reports are coming in of an attack on a center for displaced people in the Congo (DR) that resulted in the killing of 40 people.

#ورد_الآن | 40 قتيلا على الأقل في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية#هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 2, 2022