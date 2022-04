ALBAWABA - ISIS has targeted one of the military sites in Kirkuk with a missile according to an Iraqi military source.

#عاجل

مصدر أمني عراقي لـ"النهار العرابي": "داعش" يستهدف أحد المواقع العسكرية في كركوك بقصف صاروخي، ولا... https://t.co/sgjEVKgA3v — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) April 25, 2022

No further news is made but it is thought there are no injuries.