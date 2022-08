ALBAWABA - The CEO of EL AL - Israel's main carrier - says the airline received an agreement to fly in Saudi airspace.

الرئيس التنفيذي لطيران #العال الإسرائيلية يقول إنها تلقت موافقة للتحليق في الأجواء #السعودية https://t.co/w64Ds084ZV — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) August 11, 2022

As well permission for the carrier to fly over Oman is expected in "a matter of days", El Al CEO Dina Ben-Tal said according to the Jerusalem Post.