ALBAWABA - Breaking. The Director of The Military Media tells the Al Mamlakh TV in Amman that Jordan's Armed Forces are fighting a war against narcotics on its north-eastern border.

مدير الإعلام العسكري للمملكة: القوات المسلحة تخوض حرب مخدرات عند الحدود الشمالية الشرقية#عاجل #الأردن #صوت_المملكة #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 23, 2022