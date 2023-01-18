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Jordan King meets Arab leaders in Abu Dhabi

Published January 18th, 2023 - 11:27 GMT
King Abdullah II
King Abdullah II participates with Arab leaders in a consultative meeting hosted in Abu Dhabi. (Twitter/ @RHCJO)

ALBAWABA - Jordan King Abdullah II arrived in Abu Dhabi on Wednesday to hold a meeting with Arab leaders. 

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King Abdullah II was invited by the United Arab Emirates President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Bahraini King Hamad bin Isa Al Khalifa, Sultan Haitham bin Tarik of Oman, Egypt President Abdel Fattah El Sisi, and Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani also participated in the summit in Abu Dhabi.

Qatari Emir was welcomed by Sheikh Mohamed bin Zayed upon his arrival to the UAE capital to join the meeting.

Jordan's Royal High Court shared a photo showing King Abdullah II sitting next to Arab leaders in a consultative meeting hosted in Abu Dhabi.

Arab leaders discussed regional relations, as well as areas of cooperation and coordination.

On Tuesday, the King of Jordan met Egypt president and Palestinian President Mahmoud Abbas in a trilateral summit in Cairo, Jordan Times reported.

Tags:King Abdullah IIJordanUAEEgyptOmanQatar

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