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Jordan teenager kills 3 members of her family

Al Bawaba Staff

Al Bawaba Staff

Published December 22nd, 2022 - 05:22 GMT
Murder
(Shutterstock)

ALBAWABA - A 17-year-old girl kills three members of her family and wounds two others through a shotgun in the village of Zahr, west of Irbid in Jordan. 

News of this incident was announce by the Irbid Police Directorate, Thursday, in the early hours of the morning. 

The mass shooting, after a dispute, has shocked the community of Irbid with two of those fatally shot included her father and brother. Her mother is said to be in critical condition in hospital.

The teenager is in custody and the police has opened investigation into the incident. 

Tags:IrbidJordan

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