Jordan teenager kills 3 members of her family

عاجل| فتاة تقتل 3 من عائلتها وتصيب اثنين رميا بالرصاص في اربد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري ( بومبكشن ) على افراد أسرتها،