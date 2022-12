Jordan teenager kills 3 members of her family

ALBAWABA - A 17-year-old girl kills three members of her family and wounds two others through a shotgun in the village of Zahr, west of Irbid in Jordan.

عاجل| فتاة تقتل 3 من عائلتها وتصيب اثنين رميا بالرصاص في اربد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري ( بومبكشن ) على افراد أسرتها، — الأردنية نت (@alurdunyya) December 21, 2022

News of this incident was announce by the Irbid Police Directorate, Thursday, in the early hours of the morning.

فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين



ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري ( بومبكشن ) على افراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من افراد الأسرة — sahemabadi (@sahemabadi) December 21, 2022

The mass shooting, after a dispute, has shocked the community of Irbid with two of those fatally shot included her father and brother. Her mother is said to be in critical condition in hospital.

الاردن: فتاة تطلق النا'ر على أسرتها في بلدة زحر غرب مدينة اربد فق'تلت ثلاثة وأصابت اثنين

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية بإطلاق عيارات نارية من سل'اح نار' ي pic.twitter.com/tTEpCMbIsi — الصحفي عماد ابو سمبل Imad Abu Sombul (@imadasafp) December 21, 2022

The teenager is in custody and the police has opened investigation into the incident.