ALBWABA - With a grenade in hand, a Lebanese depositor stormed Credit Libanais Bank in Chehime town, threatening to blow up the place if the bank does not allow him to withdraw his deposit in US dollars.

بعد حادث مشابه أمس.. مودع لبناني يقتحم أحد فروع المصارف في مدينة #شحيم حاملاً قنبلة ومطالباً باسترداد وديعته#لبنان#الحدث pic.twitter.com/MyRTCv4nYj — ا لـحـدث (@AlHadath) July 18, 2023