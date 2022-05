ALBAWABA - Israeli Prime Minister Naftali Bennett says Jerusalem will never be divided again and today "Israel celebrates its unity as our capital."

رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت: #القدس لن تقسم مرة أخرى ونحتفل اليوم بوحدة "عاصمتنا"#عاجل #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 29, 2022

This has been said as breaking news.