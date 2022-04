ALBAWABA - OXFAM fears that wheat stocks could run out of the occupied Palestinian territories within the next three weeks as reported.

#عاجل

أوكسفام: مخاوف من نفاذ القمح في المناطق الفلسطينية خلال 3 أسابيع https://t.co/QlkKe08BV1 — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) April 12, 2022

Such fears are rising because of the Ukraine conflict that is worsens the global food crisis in the world.