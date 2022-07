ALBAWABA - The US Senate Foreign Affairs Committee approves the accession of Sweden and Finland's to the North Atlantic Treaty Organization (NATO).

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تقر انضمام #السويد و #فنلندا لحلف #الناتو — Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) July 20, 2022

