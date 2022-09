Viral: Syrian Refugee Tortured to Death by Lebanese Security

ALBAWABA - Its trending. The torture of a Syrian refugee by the Lebanese security forces is all over the social media.

فيديو لتعذيب الشاب السوري #بشار_عبد_السعود في أجهزة القمع والإجرام اللبنانية… والمعذرة على المشاهد القاسية…. سيأتي اليوم الذي ينصف فيه للشهداء….#لن_نصالح @POTUS @UNarabic @hrw_ar pic.twitter.com/uNMqD1f5ag — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) September 3, 2022

The terrible and graphic torture of Bashar Abd Al Saud is shown on different media platforms.

#طارق_شندب: لم يبقى مكان في جسم الموقوف السوري عبد السعود إلا وتعرض للتعذيب والضرب بالنبريش وكان صراخه يسمع من قبل السكان الذين يسكنون قرب مركز التحقيق. جريمة بشعة تنم عن حقد دفين تستوجب اشد العقوبات بحق المسؤولين عن هذه الجريمة pic.twitter.com/DQmE6n2M9T — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) September 2, 2022

Its tweeted, retweeted and posted of the man beaten to death by the Lebanese police with his name trending and going viral and with his only one problem is being a Syrian refugee in Lebanon.

The social media is going wild about the inhumane beatings of Al Saud whose allegedly said have on a $50 fake note on him. One said that it clearly shows Lebanon is not a country that believes in freedoms and its clears that the country's apparatuses are violating international law.

One said he was arrested a week ago but he was beaten to death under torture in Lebanon. The refugee had originally come from Dir Al Zour in north east Syria and the Lebanese authorities had accused him of belonging to the ISIS terror outfit.

Many bloggers are dismayed at what the Lebanese security forces have done brandishing them as thugs and going after the weak and defenseless.

One said it was a barbaric beating and torture for all to see.