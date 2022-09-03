Viral: Syrian Refugee Tortured to Death by Lebanese Security

#طارق_شندب: لم يبقى مكان في جسم الموقوف السوري عبد السعود إلا وتعرض للتعذيب والضرب بالنبريش وكان صراخه يسمع من قبل السكان الذين يسكنون قرب مركز التحقيق. جريمة بشعة تنم عن حقد دفين تستوجب اشد العقوبات بحق المسؤولين عن هذه الجريمة pic.twitter.com/DQmE6n2M9T